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Наука и Хайтек

В США запущены в космос 9 спутников, созданных израильскими учащимися

время публикации: 15 марта 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 09:58
В США запущены в космос 9 спутников, созданных израильскими учащимися
AP Photo/Terry Renna

В субботу, 15 марта, в 08:39 по Иерусалимскому времени, с базы Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с грузом наноспутников, созданных израильскими учащимися.

Таких спутников 9, они созданы в рамках проекта "Тевель-2" в школах Ярки, Эйн-Махель, Кафр-Кары, Тайбе, Герцлии, Гиват-Шмуэля, Маале-Адумим, Шаар а-Негева и Йерухама.

Проект "Тевель" ("Вселенная") по строительству спутников был инициирован Израильским космическим агентством при поддержке Герцлийского научного центра. Наноспутники предназначены для тестирования технологий лазерной связи с Землей. Кроме того, они могут быть использованы в качестве ретрансляторов любителями радиосвязи.

Наука и Хайтек
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