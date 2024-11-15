Израильские ученые предложили лечить ПТСР гипербарической терапией

Израильские ученые разработали терапевтический протокол, который воздействует на биологическую "рану" мозга, связанную с посттравматическим стрессовым расстройством, и эффективно уменьшает типичные симптомы.

Исследование проводилось под руководством профессора Шая Эфрати и доктора Керен Доэнияс-Барак из Тель-Авивского университета.

Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Psychiatry.

Доктор Керен Доэнияс-Барак так описывает посттравматическое стрессовое расстройство: "ПТСР определяется как психический результат воздействия угрожающего жизни события. Примерно у 20% людей, переживших подобное событие, развивается ПТСР, которое может привести к значительным социальным, поведенческим и профессиональным нарушениям".

Среди симптомов ПТСР встречается ряд эмоциональных и когнитивных нарушений: ночные кошмары и флешбэки, повышенная раздражительность и настойчивое избегание травматического опыта.

По словам профессора Эфрати, "до нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года около 6000 ветеранов ЦАХАЛа были признаны страдающими ПТСР. После 7 октября эти цифры резко возросли. Десятки тысяч солдат и гораздо большее число гражданских лиц, вероятно, будут иметь диагноз ПТСР".

Доктор Доэнияс-Барак добавляет, что ПТСР во многих случаях трудно поддается психотерапии и лечению обычными психиатрическими препаратами. Поэтому ученые предложили использовать для лечения гипербарическую кислородную терапию (HBOT).

Исследование началось в 2019 году и закончилось летом 2023 года. В него были включены 98 мужчин-ветеранов ЦАХАЛа с диагнозом ПТСР, которым традиционное лечение не помогло. Участники были разделены на две группы: одна получала лечение HBOT, дыша чистым кислородом высокого давления, а другая проходила ту же процедуру, но получала плацебо и дышала обычным воздухом.

Доктор Доэниас-Барак говорит: "Каждый пациент проходит серию из 60 двухчасовых процедур в нашей гипербарической камере, во время которых он подвергается воздействию чистого кислорода под давлением в 2 атмосферы. Каждые 20 минут пациент снимает кислородную маску и в течение пяти минут дышит обычным воздухом".

Результаты оказались обнадеживающими: улучшения наблюдались как на клиническом уровне, так и на уровне фМРТ-изображений. В группе, получавшей гипербарическую терапию, улучшились связи в сетях мозга и снизились все типичные симптомы ПТСР. В группе плацебо, напротив, не наблюдалось никаких изменений ни в мозге, ни в клинических симптомах.

Профессор Эфрати говорит: "Мы считаем, что HBOT, основанная на разработанном нами протоколе, может принести облегчение многочисленным людям, страдающим ПТСР по всему миру, позволив им вернуться к нормальной жизни в обществе и семье".