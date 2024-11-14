Новое исследование поможет в решении проблемы воздушных ям во время полетов

Технология, основанная на искусственном интеллекте, поможет решить проблему воздушных ям, которые вызывают тряску во время полетов.

Исследователи Калифорнийского Технологического института разрабатывают систему, которая с помощью ИИ будет определять риск появления воздушных ям и за короткий срок вносить минимальные изменения в маршрут и высоту полета так, чтобы пассажиры не ощущали этого.

Искусственный интеллект способен предсказать изменения в воздушных потоках и в реальном времени адаптировать реакцию системы управления самолетом к меняющимся условиям. Что позволит избегать резких маневров для обхода воздушных карманов, которые могут вызвать сильную турбулентность и напугать пассажиров, а иногда даже вызвать травмы. Сенсорная система заранее выявит турбулентность и скорректирует положение крыльев или курс самолета до того, как пассажиры ощутят вибрации.

Система будет непрерывно собирать и анализировать данные о давлении, температуре и скорости воздуха, чтобы предсказать возможное появление воздушных карманов. Моделирование и предварительные испытания в лабораториях показали, что искусственный интеллект способен предотвратить до 90% неожиданных ситуаций во время полета.

Авиакомпании уже выражают заинтересованность и намерены провести тестирование технологии искусственного интеллекта в ближайшие годы. Если результаты окажутся положительными, эту технологию можно будет внедрить в новые модели самолетов.