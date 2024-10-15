Исследование: обоняние человека работает быстрее, чем считалось ранее

Исследователи обнаружили, что обоняние человека работает гораздо быстрее, чем считалось ранее. Возможно, мы столь же чувствительны к быстрым изменениям запахов, как и к быстрым изменениям цвета, говорится в публикации Nature.

Вэнь Чжоу, соавтор исследования из Китайской академии наук, и его коллеги создали аппарат, с помощью которого два разных запаха при вдыхании достигали носа в разное время, с точностью 18 миллисекунд. В эксперименте участвовали 229 человек. В первой части участникам были предоставлены запахи яблока и цветочного аромата, подключенные к аппарату с трубками разной длины, это означало, что один запах достигал носа примерно на 120-180 мс раньше другого. Затем участников попросили дважды понюхать аппарат и сообщить, был ли порядок запахов таким же или обратным.

Исследователи отметили, что в 63% случаев участники отвечали верно, и такие же результаты были получены, когда еще 70 участников прошли испытания с запахами лимона и лука.

На протяжении многих лет ученые считали, что обонятельные способности человека довольно низки, такого же мнения был и Чарльз Дарвин, который был убежден, что обоняние "чрезвычайно малополезно". Данное исследование открывает новые области изучения человеческого обоняния и его возможностей.