Анализ ДНК Христофора Колумба: можно ли утверждать, что он был евреем. Комментарии

12 октября на канале La 1 вышел документальный фильм "ДНК Колумба. Истинное происхождение". В этом фильме специалист по судебной медицине Хосе Антонио Лоренте (José Antonio Lorente), профессор Университета Гранады, заявил, что он располагает доказательствами, полученными при анализе ДНК Кристофора Колумба, что Колумб был евреем из Валенсии.

Фильм вызвал сильный международный резонанс. О нем написали Reuters, CNN, (в обоих материалах имя ученого приведено с ошибкой "Miguel Lorente").

BBC не забыло напомнить, что Колумб "достиг Карибского бассейна, положив начало периоду контактов европейцев с Америкой, который приведет к завоеванию и заселению, а также к гибели многих миллионов коренных жителей от болезней и войн".

При этом многочисленные СМИ забыли упомянуть, что документальный фильм не является научным доказательством, что результаты работы команды Хосе Антонио Лоренте не опубликованы в рецензируемом журнале и делать какие-то определенные выводы на таком шатком основании по меньшей мере непрофессионально, а говорить о национальности Колумба на основании анализа ДНК и вовсе невозможно. Это уровень российских СМИ, которые периодически пишут о "генетическом оружии против русских".

В фильме Лоренте утверждает, что "в митохондриальной ДНК и Y-хромосоме его сына Эрнандо Колона есть черты, совместимые с его еврейским происхождением". Из этого и были сделаны все далеко идущие выводы.

Исследование ДНК Христофора Колумба началось в 2001 году. Его целью тогда было установление места происхождения Колумба. Тогда учитель истории Марсиаль Кастро предложил Лоренте открыть гробницу Колумба в Севильском соборе, чтобы проверить, действительно ли это его останки. По словам Лоренте митохондриальную ДНК, хранившихся в гробу останков, сравнили с мтДНК из останков, возможно, принадлежащих брату Христофора Колумба Диего. Лоренте утверждал, что мтДНК совпали, а значит получено доказательство того, что останки, захороненные в Севильском соборе принадлежат Христофору Колумбу. Но это "доказательство" не было подкреплено публикацией.

После эксгумации в 2003 году Лоренте объявил, что собирается проанализировать ДНК трех предполагаемых членов семьи Колумба и пригласил таких авторитетных генетиков, как Анхель Карраседо из Университета Сантьяго-де-Компостела и Марк Стонекинг из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия). Карраседо вспоминает, что полученная им ДНК была крайне деградирована, и он отказался от участия в проекте. Стонекинг вышел из проекта в 2005 году.

В 2005 году проект был прекращен, поскольку технология анализа ДНК была недостаточно развита, а для окончательных выводов необходимо было уничтожить большое количество костной ткани, а ее совсем немного – около 150 граммов. Колумб умер в Вальядолиде в Испании, а потом был трижды перезахоронен – сначала на острове Эспаньол в Карибском бассейне (там сейчас располагаются два государства Доминиканская республика и Гаити), потом – на Кубе, и только в 1795 году – в соборе в Севилье. Возможно, часть останков до сих пор находится в Доминиканской республике. Там эксгумация не проводилась.

Несмотря на отсутствие научных результатов Лоренте продолжал выступать со смелыми заявлениями. "В ходе идентификационных исследований Христофора Колумба, проведенных к настоящему времени, мы пытались ответить на два основных вопроса: первый – где находятся кости Колумба, и второй – откуда был родом Христофор Колумб, – заявил Лоренте в 2007 журналу Medicina Balear. – На первый вопрос уже есть окончательный ответ, поскольку после сравнения митохондриальной ДНК костей (предположительно) Колумба, которые находятся в Кафедральном соборе Севильи, с ДНК костей его брата Диего, было замечено, что обе кости идентичны (что характерно для людей с одной матерью)". Но в публикации 2010 года, Лоренте признал, что полученные фрагменты митохондриальной ДНК были недостаточными для окончательных выводов.

В 2012 году была опубликована работа Лоренте и его коллег, в которой они попытались проанализировались места, предположительного происхождения Колумба – Италия или Испания. Но попытка сравнения современных образцов ДНК мужчин с фамилией Colombo из Италии и Colom из Испании не дала ничего определенного. В другой работе 2012 года Лоренте и коллеги пишут: "Поскольку анализ Y-хромосомной ДНК останков Христофора Колумба и его сына Эрнандо еще не проводился, никаких выводов о происхождении Колумба мы не сделали".

Когда сегодня приходится сравнивать работы Лоренте, посвященные ДНК Колумба, складывается странное ощущение – здесь не на что опереться. Есть один реальный факт – эксгумация останков в Севилье, предположительно принадлежащих Колумбу, и многочисленные заявления Лоренто о своих находках, которые звучат уже 20 лет. С годами эти заявления становятся все точнее, все определеннее, но доказательств не прибавляется.

Теперь Лоренте утверждает, что его команде удалось проанализировать Y-хромосому и не только установить, что ДНК действительно принадлежит Колумбу и именно его останки захоронены в Севилье, но и то, что Колумб был евреем. Последнее заявление особенно впечатляет. Именно его и растиражировали мировые СМИ.

После выхода документального фильма издание El Pais опросило ученых, близко знакомых с проблемой, и специалистов по археогенетике. Вывод довольно неожиданный: за более чем 20 лет исследований ничего о ДНК Колумба никогда не было опубликовано.

Лоренто сегодня так оправдывает свое решение не публиковать никаких данных в течение более чем 20 лет. "Изучение Христофора Колумба и его семьи всегда рассматривалось нашим университетом и нашей командой как единое целое, как нечто общее и неразделимое, и пока исследование не будет завершено, ничего не будет опубликовано", – заявил он El Pais. Научные результаты, по его словам, будут представлены на пресс-конференции, вероятно, в конце ноября. Что это за конференция, Лоренте не уточняет.

Родриго Баркер – эксперт по археогенетике в Институте эволюционной антропологии Макса Планка, одном из самых престижных центров в мире по анализу древней ДНК, крайне критично отнесся к тому, как были представлены данные о ДНК Колумба: "Обычно статья отправляется в научный журнал. Там назначается редактор и как минимум три независимых рецензента, которые оценивают работу и решают, является ли она научно обоснованной. Если да, то она публикуется, и уже после этого остальные члены научного сообщества могут сказать, согласны они с этим или нет". Выход на экран, минуя нормальный научный диалог, затрудняет для научного сообщества саму возможность что-либо сказать по этому поводу, отмечает Баркер.

Не поддерживают гипотезу Лоренте и историки. Перес де Тудела-и-Буэсо, профессор современной истории в Мадридском университете Комплутенсе, говорит, что "генуэзские исследователи убедительно доказали, что адмирал был сыном Доменико Коломбо и Сусаны Фонтанароссо (Фонтанаррубеа), принадлежавших к лигурийским семьям, занимавшимся текстильным производством".

Но даже если Лоренте предъявит ДНК Колумба по всем научным правилам, это не станет доказательством (или опровержением) того, что Колумб – еврей.

Генетик Антонио Алонсо напоминает, что существуют группы генетических вариантов (так называемые гаплотипы или гаплогруппы), которые, как правило, наследуются вместе и могут быть характерны для определенных семейных линий. Но генетик предупреждает, что они могут совпадать, например, в исторически еврейских или нееврейских популяциях. В ДНК нет пункта "национальность".

Антонио Салас возглавляет группу "Популяционная генетика в биомедицине" в Научно-исследовательском институте здравоохранения Сантьяго-де-Компостела. Салас сказал El País: "Документальный фильм обещал сосредоточиться на анализе ДНК, о чем говорит его название… Однако генетическая информация, которую он предлагает, очень ограничена. Только в конце упоминается, что единственное, что было найдено из предполагаемых останков Христофора Колумба, – это частичный профиль Y-хромосомы. Проблема в том, что Y-хромосома представляет собой лишь крошечную часть нашей ДНК и нашей родословной. Документальный фильм спешит с выводом, утверждая, что Христофор Колумб был сефардским евреем из испанского Леванта (неофициальное название средиземноморских регионов Испании – прим.ред.Newsru.co.il). Эта гипотеза, по меньшей мере, удивительна: не существует Y-хромосомы, по которой можно было бы определить исключительно сефардского еврея. Даже если бы удалось найти всю ДНК человека, все равно невозможно было бы сделать окончательные выводы о его точном географическом происхождении".

Публикацию подготовил Владимир Губайловский