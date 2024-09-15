Исследование: общение с чат-ботом на основе ИИ помогает снизить веру людей в теории заговора

Исследователи из Массачусетского технологического института и Корнельского университета в США провели эксперимент, в котором участники, считающие себя сторонниками теории заговора, общались с чат-ботом. Задачей ChatGPT было "очень эффективно убеждать" пользователей в несостоятельности теорий заговора и приводить доказательные аргументы, которые бы переубеждали людей.

В исследовании приняли участие 2190 американцев. В начале каждый сформулировал теорию заговора, в которую верит он, а также привел свои доказательства, поддерживающие эту теорию. Затем все участники вступили в трехраундовую беседу с ИИ от OpenAl – GPT-4 Turbo. Темы, на которые участники общались с искусственным интеллектом, были связаны с убийством бывшего президента США Джона Кеннеди, существованием инопланетян, пандемией Covid-19 и выборами в США в 2020 году.

Результаты исследования показали, что после общения с ChatGPT вера участников в выбранную ими теорию заговора снизилась примерно на 20%. "Многие сторонники теории заговора действительно были готовы обновить свои взгляды, когда им представили убедительные контрдоказательства", – добавил Томас Костелло, доцент кафедры психологии Американского университета и ведущий автор исследования.

В разговоре с участниками искусственный интеллект предоставлял целые страницы подробных отчетов и доказательств, разоблачающих конкретные теории заговора. Более того, когда профессиональный проверяющий факты оценил 128 утверждений, приведенных ИИ, 99,2% были правдой, 0,8% были вводящими в заблуждение и ни одно не было ложным.