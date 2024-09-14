Пролетая мимо Земли, спутник ESA JUICE выяснил, что эта планета, вероятно, пригодна для жизни

Во время пролета мимо Земли 20 августа аппарат ESA Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) обнаружил в атмосфере Земли компоненты, необходимые для жизни.

Спутник ESA JUICE совершает гравитационный маневр на пути к Юпитеру. Он пролетел между Землей и Луной и отправился к Венере. Его конечная цель – поиски внеземной жизни на спутнике Юпитера Ганимеде и других ледяных спутниках планеты.

Ученые не могли упустить такой удобный случай. Пролет дал возможность проверить научные приборы JUICE, чтобы еще раз убедиться, что они готовы к поиску жизни на лунах Юпитера.

Два прибора JUICE – спектрометр изображений спутников Юпитера и самой планеты (MAJIS) и прибор регистрации субмиллиметровых волн (SWI) – собрали данные, подтверждающие, что Земля пригодна для жизни, сообщает ESA.

Команда миссии определяет "обитаемость" как наличие условий, необходимых для появления и развития форм жизни, которые мы знаем сегодня. Ледяные луны Юпитера представляют собой особенно перспективные для поиска внеземной жизни объекты, учитывая, что под их поверхностью, вероятно, скрываются океаны соленой воды.

Во время пролета Земли SWI "услышал" сигналы сотен молекул в земной атмосфере, включая воду и так называемые элементы CHNOPS (углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера). Элементы CHNOPS являются наиболее распространенными компонентами живых организмов.

MAJIS также измерил состав атмосферы и обнаружил такие важные молекулы, как кислород, озон, углекислый газ и вода. Прибор сделал снимки поверхности Земли в инфракрасном свете, в результате чего были получены температурные карты планеты.

Команда MAJIS продолжает изучение данных, собранных во время пролета JUICE. Полученные данные помогут выяснить, удалось ли правильно оценить уровень кислорода.

Научный сотрудник проекта ESA JUICE Оливье Витассе говорит: "Было бы крайне неприятно узнать, что Земля не пригодна для жизни! Но все хорошо. MAJIS и SWI показали, что они смогут успешно работать на Юпитере, где они будут исследовать и оценивать пригодность ледяных лун для жизни".