Между вымиранием летучих мышей и смертностью человеческих младенцев есть странная связь

Эколог из Чикагского университета Эяль Франк показал, что сокращение популяций летучих мышей приводит к росту младенческой смертности. Вероятно, это происходит из-за роста использования инсектицидов фермерами.

В журнале Science опубликовано исследование, согласно которому летучие мыши приносят человеку неоценимую пользу. По мнению автора работы эколога из Чикагского университета Эяля Франка, нам следует опасаться не присутствия летучих мышей, а их отсутствия.

"Летучие мыши – пример вида, от которого мы предпочитаем держаться подальше, но они имеют огромное значение для экосистем", – говорит Франк.

Эколог обнаружил, что в тех округах США, где популяции летучих мышей сократились или были полностью уничтожены так называемым синдромом "белого носа", уровень младенческой смертности среди людей вырос примерно на 8%. Это соответствует 1334 случаям смерти младенцев в период с 2006 по 2017 год.

Франк исследовал распространение синдрома белого носа в США. Это заболевание, вызываемое грибком Pseudogymnoascus destructans. Завезенный из Европы в Нью-Йорк около 2006 года грибок на сегодня распространился по меньшей мере в 40 штатах. Когда он поражает колонию летучих мышей, их популяция начинает резко сокращается и может полностью исчезнуть.

Ученый сравнил распространение синдрома белого носа среди летучих мышей с данными о младенческой смертности в каждом округе. Связь оказалась достаточно устойчивой.

Франк предполагает, что эта связь обусловлена влиянием рациона летучих мышей на состояние экосистемы. Одна летучая мышь каждую ночь съедает насекомых весом до 40% веса своего тела. В сельскохозяйственных районах это означает, что при исчезновении летучих мышей фермеры вынуждены использовать больше инсектицидов. Согласно исследованию, в округах, где наблюдались вспышки синдрома белого носа, фермеры использовали в среднем на 31% больше токсичных химикатов. Увеличение количества инсектицидов в окружающей среде, по-видимому, и является причиной повышенной смертности младенцев, отмечает Франк.

"Мы часто уделяем много внимания глобальным вымираниям, когда виды полностью исчезают, – говорит Франк в интервью New York Times. – Но мы начинаем сталкиваться с потерями и ущербом задолго до этого".