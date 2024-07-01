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Наука и Хайтек

Социальный код мозга: израильские ученые совершили прорыв в изучении гиппокампа

время публикации: 01 июля 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 14:45
Социальный код мозга: израильские ученые совершили прорыв в изучении гиппокампа
AP Photo/Marco Ugarte

Ученые из Института Вейцмана обнаружили, что нейроны в гиппокампе летучих мышей кодируют социальную информацию о других особях в группе. Открытие имеет большое значение для понимания работы человеческого мозга и социального поведения.

Ведущий автор работы профессор Нахум Улановский сделал доклад об открытии на конференции Федерации европейских обществ нейробиологов (FENS).

Исследование, проведенное в Институте Вейцмана, посвящено функционированию гиппокампа у социальных животных. Ученые изучали диких египетских фруктовых летучих мышей в специально созданной "пещере". Эта искусственная среда представляет собой небольшое помещение размером 2,7 x 2,3 x 2,6 метра. В нем развешаны большие и малые сетки, между которыми летучие мыши могут свободно летать. В каждой группе животных было от пяти до десяти особей: примерно поровну – самцов и самок. Летучие мыши жили вместе в этой "пещере" на протяжении нескольких месяцев, и среди них установились естественные социальные связи и иерархии.

Для сбора данных ученые использовали самые продвинутые технологии. Каждая мышь была оснащена миниатюрной беспроводной электрофизиологической системой, которая записывала электрическую активность нейронов при отдыхе, полете, навигации и социальных взаимодействиях. Каждая мышь была помечена и снабжена штрих-кодом. Это позволило исследователям отслеживать местоположение каждой особи в трехмерном пространстве. Видеокамеры записывали направление головы мыши и ее социальные реакции.

Работа показала, что помимо классических функций памяти и пространственной ориентации, гиппокамп играет важнейшую роль в обработке социальной информации. Гиппокамп сохраняет информацию о поле, положении в иерархии, социальных связях с другими особями. Ученые впервые получили возможность изучить социальные отношения не в парах животных, а в социальной сети. Стало понятно, как нейроны гиппокампа объединяют социальные, пространственные и мнемонические моменты в единую социально-пространственную память.

Профессор Улановский предполагает, что поскольку гиппокамп летучих мышей структурно очень похож на человеческий, аналогичные механизмы могут быть обнаружены и у людей. После работы над мышами, стало видно, где стоит искать социальные нейроны у человека.

Профессор Ричард Рош, из Университета Мейнута (Ирландия), который не участвовал в исследовании, высоко оценил работу израильских коллег и подчеркнул, что понимание механизмов, определяющих наш социальный код может помочь в изучении таких состояний, как депрессия, тревожность и аутизм.

Наука и Хайтек
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