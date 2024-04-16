Исследователи продемонстрировали самый миниатюрный автономный стимулятор мозга человека

Инженеры Университета Райса разработали миниатюрный автономный стимулятор мозга. Он имеет размер около 9 мм. Устройство устанавливается под черепом, но над твердой мозговой оболочкой. Оно получает питание по беспроводной сети от внешнего передатчика и может направленно воздействовать на кору головного мозга.

Устройство способно помочь при лечении устойчивой к лекарствам депрессии и других психиатрических или неврологических расстройств. Такое лечение будет доступнее пациентам, чем методы, основанные на нейростимуляции, и предполагает значительно меньшее хирургическое вмешательство в мозг, чем другие интерфейсы мозг-компьютер.

Главное преимущество предложенного подхода заключается в том, что стимулятор как бы "встроен" в череп, но он располагается над твердой мозговой оболочкой – самой верхней защитной оболочкой мозга. Обычно при интерфейсах мозг-компьютер имплантат погружают гораздо глубже, часто массив электродов буквально касается нейронов коры. Метод, предложенный в Университете Райса, более безопасный, чем более глубокие имплантаты, и более доступный, чем неинвазивная нейростимуляция, для проведения которой обычно нужны мощные стационарные устройства. А такие устройства доступны только в клинике.

"В нашей работе мы показываем, что наше устройство может активировать моторную кору, и в результате воздействия пациент двигает рукой, – рассказал соавтор работы профессор Джейкоб Робинсон новостной службе университета Райса. – В будущем мы сможем разместить имплантат над другими частями мозга, такими как префронтальная кора, тогда мы, вероятно, сможем улучшить исполнительные функции у людей с депрессией или другими расстройствами".

Результаты работы опубликованы в журнале Science.

В видеоролике ученые показали свое устройство и рассказали о его работе.