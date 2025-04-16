Израильский инновационный центр работает на глубокий космос в пустыне Негев

Израильский инновационный центр Creation-Space запустил программу-акселератор Space Venture для создания и продвижения стартапов в области космических технологий.

Соучредитель и генеральный директор Creation-Space Рой Наор сказал в интервью Israel21c, что на первом этапе в освоении космоса самым важным станет не добыча полезных ископаемых, как это считается чаще всего, а получение энергетических ресурсов для ЦОД (Центров Обработки Данных): "ЦОД потребляют огромную энергию. Они выделяют много тепла и загрязняют атмосферу. ЦОД на Луне ничего не разрушает, и вам не нужно использовать воду, чтобы его охладить".

Creation-Space основан в 2023 году. Сейчас в нем 10 сотрудников. Его девиз "ускорение технологий дальнего космоса с мощными приложениями на Земле". Это означает, что центр сосредоточится на технологиях, которые представляют "двойную ценность" для применения в лунной экономике и на нашей родной планете.

Каждый из первых стартапов, которые будут приняты в программу акселератора Space Venture, получит до 250 тысяч долларов в дополнение к технической поддержке, доступу к исследовательским центрам и испытательным полигонам, а также семинарам, проводимым ведущими экспертами, включая NASA. Наор говорит, что с момента запуска акселератора в январе 2025 года Creation-Space был "перегружен заявками, которые превзошли наши ожидания".

Одна из самых "марсианских" сред на Земле находится внутри кратера Рамон в пустыне Негев. "В Европе нет подходящих пустынь. Если Европейское космическое агентство захочет испытать свой марсоход, они могут прилететь в "Бен-Гурион" и через несколько часов оказаться "на Марсе". Сейчас они едут в Марокко, а добираться туда довольно трудно", – говорит Наор.

Рядом с кратером расположен город Мицпе-Рамон, где установлен самый большой (метровый) израильский телескоп. Ноар видит Мицпе-Рамон как будущий "космический город" Израиля, а кратер Рамон – как полигон для тестирования марсианских и лунных роверов.

Ноар говорит: "Некоторые люди выступают за то, чтобы мы отправились на Марс, и там поселились. Я в этом не уверен. Даже если на Земле будет ядерная война, все равно жизнь на Земле будет лучше и проще, чем на Марсе. Мы основали Creation-Space, потому что мы видим космос как лучший ускоритель инноваций для человечества на Земле".