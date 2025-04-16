Впервые ИИ используется на атомной электростанции

Калифорнийская АЭС, несмотря на запланированное закрытие в 2029 году, получила восемь компьютерных процессоров для нового ИИ-инструмента в сфере ядерной энергетики, пишет CalMatters.

В конце прошлого года атомная электростанция в Сан-Луис-Обиспо получила мощное вычислительное оборудование – восемь графических процессоров NVIDIA H100. Они будут использоваться для работы нового инструмента на базе искусственного интеллекта, созданного специально для нужд ядерной энергетики.

Примерно в то же время управляющая станцией компания Pacific Gas and Electric (PG&E) заключила соглашение со стартапом Atomic Canyon, также расположенным в Сан-Луис-Обиспо. В пресс-релизе это сотрудничество назвали "первым случаем применения генеративного ИИ непосредственно на территории атомной электростанции в США".

На данный момент искусственный интеллект под названием Neutron Enterprise предназначен для помощи сотрудникам станции в навигации по обширным техническим отчетам и нормативным документам. Это миллионы страниц сложных материалов от Комиссии по ядерному регулированию, которые охватывают десятилетия и помогают работникам в процессе эксплуатации и обслуживания объекта. PG&E поэтапно внедряет систему поиска документов. Установка чипов NVIDIA стала одним из первых шагов в партнерстве с Atomic Canyon. Компания ожидает "полное развертывание" системы на Diablo Canyon к третьему кварталу этого года.

Генеральный директор и соучредитель Atomic Canyon Трей Лодердейл сообщил изданию CalMatters, что его главная цель для Neutron Enterprise довольно скромная: он просто хочет, чтобы сотрудники Diablo Canyon могли быстрее и удобнее находить необходимую информацию.