"Пряно и сладко": ученые выяснили, как пахнут древнеегипетские мумии

Группа ученых из Калифорнийского университета пришла к выводу, что древнеегипетские мумии источают запахи, которые можно охарактеризовать как древесные, пряные и сладкие.

Исследователи использовали как человеческое обоняние, так и научные приборы, чтобы понять, какие запахи исходят от древнеегипетских мумий и в какой степени они связаны с материалами, использованными при мумификации. По мнению ученых, запах может стать неинвазивным способом оценки сохранности мумии, избавляя от необходимости брать образцы непосредственно из мумии.

Ученые изучили девять мумий из Египетского музея в Каире, которые датируются периодом от Нового царства до римской эпохи (около 1500 года до н. э. до 500 года н. э.). Некоторые мумии были завернуты, другие – нет, и они находились в различных саркофагах, сделанных из камня, дерева или терракоты. Для исследования команда использовала маленькие трубки и насосы, чтобы извлечь воздух из каждой мумии. Полученные образцы были "обнюханы" восьмью обученными экспертами, которые оценили их по 13 типам запахов на основе интенсивности.

Хотя ароматы варьировались от мумии к мумии, в целом они были восприняты как приятные. Семь из девяти мумий имели "древесный" компонент, шесть – "пряный", пять – "сладкий", а три – "ладановый". Однако некоторые мумии имели запахи, напоминающие "затхлость" или "прогорклость", а также запах плесени.

Затем исследователи использовали метод газовой хроматографии с масс-спектрометрией и ольфактометрией, чтобы выявить различные летучие соединения в образцах. После извлечения эти вещества также были оценены с помощью обоняния обученными экспертами.

Команда обнаружила, что общий запах мумий не всегда соответствовал тому, что можно было бы ожидать от этих веществ, что подчеркивает сложность человеческого восприятия запахов. Исследователи уточнили, что эти отдельные компоненты происходят из четырех основных источников: материалов, применяемых в процессе мумификации, веществ, выделяемых микроорганизмами, синтетических пестицидов и репеллентов, а также растительных масел, использующихся для консервации.