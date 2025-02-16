Жизнь эйлатских кораллов за последние 5000 лет была трудной, но они справились

Исследование ученых Еврейского университета Иерусалима и Университета Бар-Илан показало коралловые рифы в Эйлатском заливе "замерли" почти на 3000 лет.

Работа опубликована журнале Global Change Biology.

Коралловые рифы жизненно необходимы для морского биоразнообразия, они играют важную роль в океаническом углеродном цикле и служат естественными барьерами против прибрежной эрозии и штормовых нагонов. Но они чувствительны к колебаниям температуры, изменениям уровня моря и антропогенному воздействию.

Ученые провели обширный отбор коралловых кернов глубиной до трех метров. Эти образцы показали историю роста рифа в Эйлатском заливе за последние 10000 лет. Исследование показало, что в течение более чем 3000 лет – между 4400 и 1000 годами до настоящего времени – рост кораллов практически остановился. Ученые пишут, что остановка роста кораллов произошла примерно в этот же период не только в Эйлатском заливе, но и в Мексике, в Бразилии и Австралии.

Биоразнообразие и численность коралловых полипов активно росли и до и после этого "отключения". Это говорит о том, что экосистема коралловых рифов обладает замечательной устойчивостью, которая помогает ей восстанавливаться и развиваться даже после такого длительного спада, который вполне мог бы полностью погубить экосистему.

Ученые предлагают несколько объяснений такому трудному периоду в жизни Эйлатских кораллов: это могла быть тектоническая активность или понижение уровня моря из-за формирования массивных ледников. Временное падение уровня моря могло обнажить риф и остановить его рост. Анализ скелетов современных кораллов выявил значительный сдвиг в изотопном составе углерода, что отражает растущее влияние человеческой деятельности на глобальный баланс углерода.

Соавтор работы профессор Ади Торфштейн говорит: "Хотя наши исследования показывают, что коралловые сообщества могут восстанавливаться после крупных нарушений, сегодняшний климатический кризис представляет собой серьезные проблемы, требующие срочных действий".