В Токио состоялось заседание японско-израильского комитета по сотрудничеству в сфере R&D

В среду, 15 января, в Токио прошло 10-е совместное заседание японско-израильского комитета по сотрудничеству в сфере науки, технологий и инноваций.

Во встрече принимали участие высокопоставленные представители научно-технологического сектора Японии.

За прошедшие годы комитетом было профинансировано 22 совместных исследовательских проекта в таких областях, как старение, исследование мозга, стволовые клетки и ИКТ в передовых технологиях.

Кроме того, продвигались различные инициативы, включая участие молодых израильских исследователей в престижных научных конференциях, организованных Японским агентством по науке и технологиям (JST), наряду с продолжающимся сотрудничеством между исследователями и специалистами обеих стран.