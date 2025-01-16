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Наука и Хайтек

В Токио состоялось заседание японско-израильского комитета по сотрудничеству в сфере R&D

Международные соглашения
Япония
время публикации: 16 января 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 09:36
В Токио состоялось заседание японско-израильского комитета по сотрудничеству в сфере R&D
Фото: Посольство Израиля в Японии

В среду, 15 января, в Токио прошло 10-е совместное заседание японско-израильского комитета по сотрудничеству в сфере науки, технологий и инноваций.

Во встрече принимали участие высокопоставленные представители научно-технологического сектора Японии.

За прошедшие годы комитетом было профинансировано 22 совместных исследовательских проекта в таких областях, как старение, исследование мозга, стволовые клетки и ИКТ в передовых технологиях.

Кроме того, продвигались различные инициативы, включая участие молодых израильских исследователей в престижных научных конференциях, организованных Японским агентством по науке и технологиям (JST), наряду с продолжающимся сотрудничеством между исследователями и специалистами обеих стран.

Наука и Хайтек
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