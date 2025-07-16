Ритуальное захоронение ослиц рассказало о торговле и культуре древнего Израиля

Израильские археологи совместно с иностранными коллегами показали, что около 5000 лет назад древние жители Тель-Цафита использовали египетских ослиц для ритуальных жертвоприношений.

Работа опубликована в журнале PLOS One.

На древнем городище Тель-Цафит (библейский город Гат), которое было крупным центром около 2900-2600 годов до нашей эры, археологи обнаружили захоронение четырех ослов под жилым домом. Все животные были здоровыми молодыми самками. Они похоронены со связанными ногами, их головы ориентированы на восток.

Особенности захоронения указывают на его ритуальный характер. У одной из ослиц голова была отделена и помещена на живот, но также ориентирована на восток. Ориентация и расположение останков свидетельствует о ритуальном погребении, что резко отличается от обычного способа утилизации костей животных, употребляемых в пищу.

Анализ зубов с использованием изотопов углерода, кислорода и стронция показал неожиданные результаты. Четыре ритуально похороненных ослицы происходили из долины Нила, в то время как останки осла, найденного среди пищевых отходов вместе с костями овец и коз, были местного происхождения.

Эта находка показывает, что экзотические египетские ослицы обладали более высокой социальной ценностью по сравнению с местными животными. Исследователи отмечают, что именно египетское происхождение было одним из ключевых критериев для выбора животного для жертвоприношения, наряду с молодым возрастом и женским полом.

Ученые обращают внимание, что жертвенные животные были погребены под домом в "неэлитном" районе города. Это указывает на то, что ритуальные жертвоприношения практиковались не только богатыми и влиятельными слоями общества, но и представителями городского "среднего класса", что углубляет понимание социальной структуры того времени.

Несмотря на ограничения исследования, включая небольшой размер выборки, полученные данные предоставляют ценную информацию о повседневной жизни жителей древнего Израиля и показывают важность торговых связей между Израилем и Египтом.