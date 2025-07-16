x
16 июля 2025
|
последняя новость: 16:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2025
|
16 июля 2025
|
последняя новость: 16:19
16 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ритуальное захоронение ослиц рассказало о торговле и культуре древнего Израиля

Археология
Израильские ученые
Палеонтология
Религия
время публикации: 16 июля 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 14:55
Ритуальное захоронение ослиц рассказало о торговле и культуре древнего Израиля
Wikipedia.org. Фото: Ori~

Израильские археологи совместно с иностранными коллегами показали, что около 5000 лет назад древние жители Тель-Цафита использовали египетских ослиц для ритуальных жертвоприношений.

Работа опубликована в журнале PLOS One.

На древнем городище Тель-Цафит (библейский город Гат), которое было крупным центром около 2900-2600 годов до нашей эры, археологи обнаружили захоронение четырех ослов под жилым домом. Все животные были здоровыми молодыми самками. Они похоронены со связанными ногами, их головы ориентированы на восток.

Особенности захоронения указывают на его ритуальный характер. У одной из ослиц голова была отделена и помещена на живот, но также ориентирована на восток. Ориентация и расположение останков свидетельствует о ритуальном погребении, что резко отличается от обычного способа утилизации костей животных, употребляемых в пищу.

Анализ зубов с использованием изотопов углерода, кислорода и стронция показал неожиданные результаты. Четыре ритуально похороненных ослицы происходили из долины Нила, в то время как останки осла, найденного среди пищевых отходов вместе с костями овец и коз, были местного происхождения.

Эта находка показывает, что экзотические египетские ослицы обладали более высокой социальной ценностью по сравнению с местными животными. Исследователи отмечают, что именно египетское происхождение было одним из ключевых критериев для выбора животного для жертвоприношения, наряду с молодым возрастом и женским полом.

Ученые обращают внимание, что жертвенные животные были погребены под домом в "неэлитном" районе города. Это указывает на то, что ритуальные жертвоприношения практиковались не только богатыми и влиятельными слоями общества, но и представителями городского "среднего класса", что углубляет понимание социальной структуры того времени.

Несмотря на ограничения исследования, включая небольшой размер выборки, полученные данные предоставляют ценную информацию о повседневной жизни жителей древнего Израиля и показывают важность торговых связей между Израилем и Египтом.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 04 января 2023

Ультраправые активисты попросили полицию разрешить жертвоприношение на Храмовой горе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 сентября 2016

В Рафахе жертвенные агнцы затоптали палестинцев, десятки пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 марта 2014

Активисты Третьего храма проведут учебное пасхальное жертвоприношение
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 декабря 2010

Англичанка, прослушав аудиолекцию по Корану, вырезала сердце дочери