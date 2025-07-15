В Израиле научились определять возраст человека по ДНК с точностью до полутора лет

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали ИИ-модель определения возраста по ДНК с погрешностью всего 1,36 года. Модель поможет, не только врачам, но и криминалистам. Принципы разработки опубликованы в журнале Cell Reports.

Метод определения хронологического возраста человека по образцу ДНК использует ИИ-модель, получившую название MAgeNet, для анализа молекулярных изменений в генетическом материале.

Метод основан на анализе процесса метилирования ДНК – химическом "маркировании" генетического материала метильными группами, которые с возрастом накапливаются в организме человека. Исследователи сосредоточились на двух ключевых участках генома человека, анализируя изменения на уровне отдельных молекул с помощью глубокого обучения. Это позволило им создать модель, способную "переводить" молекулярные метки в точные предсказания возраста.

Результаты исследования основаны на анализе образцов крови более 300 здоровых людей, а также на данных десятилетнего исследования Jerusalem Perinatal Study. Модель показала стабильную работу независимо от таких факторов, как курение, вес тела, пол и различные признаки биологического старения.

Помимо медицинских применений, метод может произвести настоящую революцию в криминалистике: она позволит экспертам определять возраст подозреваемого по следам ДНК. Существующие инструменты дают очень приблизительную оценку.

Исследование также выявило неизвестные закономерности в возрастных изменениях ДНК. Как показал анализ, наши клетки кодируют возраст как случайным образом, так и резкими скоординированными всплесками.

Возможность считывать возраст прямо из ДНК дает новый инструмент ученым, врачам и криминалистам и углубляет наше понимание механизмов старения.