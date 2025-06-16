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Наука и Хайтек

Израильские ученые нашли самый надежный способ защиты железа от коррозии

Химия
время публикации: 16 июня 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 16:51
Израильские ученые нашли самый надежный способ защиты железа от коррозии
AP Photo/Rodrigo Abd

Ученые Еврейского университета разработали покрытие железных конструкций, которое практически исключает возможность образования ржавчины. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition.

Несмотря на разработку новых материалов, сталь остается основой военной техники, благодаря уникальному сочетанию прочности, жесткости и технологичности. Но даже нержавеющая сталь со временем ржавеет.

Ученые в новой работе предложили покрытие для защиты железа от ржавчины с эффективностью 99,6%. Исследователи разработали двухслойное покрытие, которое превосходит существующие методы борьбы с коррозией.

Традиционные покрытия со временем разрушаются, теряя защитные свойства. Новое решение состоит из двух слоев: первый - ультратонкая пленка из особых молекул (N-гетероциклических карбенов), которые химически связываются с поверхностью железа, образуя надежный молекулярный барьер. Второй слой - полимерное покрытие, которое "садится" на первый и формирует долговечную и устойчивую защиту. В отличие от существующих покрытий, которые повреждаются и теряют защитные свойства, новое покрытие даже при локальных дефектах сохраняется и образует барьер против ржавчины.

Эксперименты показали, что покрытие практически полностью предотвращает коррозию: в тестах с соленой водой покрытие сохраняло целостность, что недостижимо для большинства стандартных решений.

Благодаря прочной химической связи между железом и защитными слоями, достигается долговечность, которой не обладают обычные покрытия, которые постепенно отслаиваются и изнашиваются. Новое покрытие может стать прорывом для всех отраслей, где требуется надежная защита металла, в том числе для военных приложений.

Как отмечает соавтор работы профессор Эльад Грос: "Это настоящий скачок в защите железа от коррозии. Мы создали покрытие, которое не только эффективно, но и служит долго, что может изменить подход к эксплуатации железных конструкций".

Наука и Хайтек
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