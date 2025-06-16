В 2024 году число вооруженных конфликтов в мире достигло исторического максимума

В мире в 2024 году произошел 61 конфликт с участием государств, это максимум с 1946 года. Об этом свидетельствует Программа данных о конфликтах, подготовленная Уппсальским университетом (Швеция).

В 2024 году Программа данных о конфликтах, которую ведет Уппсальский университет, зафиксировала 61 активный конфликт с участием как минимум одного государства. В 2023 году таких конфликтов было зарегистрировано 59.

Показатели 2024 года являются самыми высокими с момента начала статистики в 1946 году. 11 конфликтов достигли уровня войны. Аналитики определяют "войну" как конфликт, в результате которого за год погибло не менее 1000 человек. Количество войн в 2024 году – самое высокое с 2016 года.

Несмотря на увеличение числа конфликтов и войн, общее число погибших в 2024 году несколько снизилось. По оценкам, в течение года в результате конфликтов погибло около 160000 человек.

"Мы видим больше войн и конфликтов, чем раньше, но при этом погибло немного меньше людей, чем в исключительно кровавом 2022 году. 2024 год стал четвертым по уровню насилия годом после геноцида в Руанде в 1994 году", – говорит соавтор работы Шон Дэвис.

Война на Украине остается самым смертоносным конфликтом в мире: в 2024 году в ходе боевых действий погибло около 76000 человек.

"Становится все труднее различать гражданских лиц и членов вооруженных группировок, хотя за последние 15 лет информационная ситуация во многих областях улучшилась. Это особенно сложно в ситуациях, когда грань между гражданскими лицами и комбатантами размыта", – говорит соавтор работы Тереза ​​Петтерссон.

В 2024 году значительно возросло количество случаев насилия, направленного непосредственно против мирных жителей. Программа зафиксировала 13900 случаев гибели мирных жителей в результате целенаправленных нападений, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Десятый год подряд исламистская террористическая группировка ИГ (Исламское государство) остается самой смертоносной. Она ответственна за гибель около 3800 мирных жителей, большинство из которых – в Демократической Республике Конго.

С 2010 года количество конфликтов с участием государств почти удвоилось, а общее число погибших увеличилось в пять раз. Статистика за 2024 год будет опубликована ​​в одном из ближайших номеров журнала Journal of Peace Research.