Мужчины чаще умирают от "синдрома разбитого сердца", чем женщины. Новое исследование

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской кардиологической ассоциации, были изучены данные почти 200 тысяч взрослых жителей США за период с 2016 по 2020 год. Результаты показали, что хотя заболевание чаще диагностируется у женщин, уровень смертности среди них составил 5,5%, тогда как среди мужчин он оказался значительно выше – 11,2%.

Авторы исследования отметили, что причины различий в уровнях смертности ещё не установлены окончательно. Они предположили, что это может быть связано с гормональными различиями или с тем, что физический стресс, который чаще воздействует на мужчин, может быть более значимым триггером заболевания, чем эмоциональный стресс.

За пятилетний период исследования были зафиксированы различные осложнения, вызванные этим состоянием. У 6,6% пациентов наблюдался кардиогенный шок, при котором сердце не могло эффективно перекачивать кровь. Мерцательная аритмия (нерегулярный ритм сердца) была зафиксирована у 20,7%, остановка сердца – у 3,4%, застойная сердечная недостаточность – у 35,9%, а инсульт – у 5,3%.

Ученые подчеркнули, что пациенты с стрессовой кардиомиопатией должны находиться под внимательным наблюдением для выявления возможных серьезных осложнений и получать своевременное лечение, отметив, что некоторые из этих осложнений можно предотвратить при использовании ранних методов терапии.