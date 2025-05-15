Практика осознанности снижает уровень тревожности у взрослых аутистов

15 минут практики осознанности в день привели к снижению стресса у взрослых с аутизмом в исследовании, проведенном учеными Массачусетского технологического института и Университета Бар-Илана.

Осознанность – это состояние, когда человек сосредоточен только на настоящем, он не зацикливается на прошлом и не беспокоится о будущем. Этот тип мышления обычно развивают с помощью с помощью медитации или дыхательных упражнений. На сегодня есть подтвержденные научные данные, которые показывают, что такая практика действительно хорошо влияет на психическое здоровье. В новом исследовании ученые протестировали такой подход на группе взрослых с аутизмом. Работа опубликована в журнале Mindfulness.

Одним из отмеченных преимуществ практики осознанности является то, что она может уменьшить симптомы тревожных расстройств. Это побудило ученых проверить, может ли она принести пользу взрослым с аутизмом, из которых 65% сообщают о высоком уровне тревожности.

Но практики осознанности обычно проводятся в группах с учителем, а для взрослых аутистов само присутствие в таких группах может стать серьезным стрессом. Поэтому ученые разработали приложение Healthy Minds, которое помогает человеку настроиться и сосредоточиться, находясь в привычной домашней обстановке.

В исследовании приняли участие 89 взрослых аутистов. Ученые разделили их на две группы. Первая группа пробовала практику осознанности в течение шести недель, в то время как вторая ждала. Потом к испытаниям приступила вторая группа. Участники практиковали ежедневно в домашних условиях, используя приложение Healthy Minds. Оно проводит участников через медитации, каждая из которых длится от 10 до 15 минут.

Через шесть недель участники из первой группы сообщили о значительном снижении тревожности и стресса. Эти изменения не были отмечены в группе ожидания, которая служила контролем. Но после шести недель практики участники из группы ожидания сообщили о похожих улучшениях.

Исследователи связались с участниками исследования еще через шесть недель. Почти все прекратили практику осознанности, но достигнутое улучшение не снизилось.

"Существует гипотеза, что преимущество приобретения навыков или привычек осознанности заключается в том, что они остаются с вами долгое время и становятся частью вашей повседневной жизни, – говорит соавтор работы Джон Габриэли. – Люди используют подход, который помогает им оставаться в настоящем. Эта привычка мышления сильна и полезна".