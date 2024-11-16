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Наука и Хайтек

Клонированный хорек впервые дал потомство, это поможет спасти вымирающий вид

Исследования
Биология
время публикации: 16 ноября 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 16 ноября 2024 г., 07:48
Клонированный хорек впервые дал потомство, это событие может спасти вымирающий вид
Antonia's kits at three weeks old, Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute, Public Domain

Хорек по имени Антония стал первым клонированным животным исчезающего вида, которое успешно дало потомство в США.

Черноногий хорек Антония в июне родила трех детенышей после спаривания с трехлетним самцом черноногого хорька в Национальном зоопарке Смитсоновского института. Это первый случай, когда клонированный вид, находящийся под угрозой исчезновения в США, дал потомство, такое событие – важный шаг в использовании клонирования для повышения генетического разнообразия в усилиях по сохранению видов.

Антония родилась в мае 2023 года в Институте биологии и охраны природы. Она была клонирована из образцов тканей, собранных в 1988 году у черноногого хорька по имени Уилла, чьи генетические материалы были сохранены в замороженном виде в зоопарке в Сан-Диего.

По информации Всемирного фонда дикой природы, в природе осталось всего около 370 черноногих хорьков. Хотя раньше этот вид считался вымершим, он был снова обнаружен в Вайоминге в 1981 году, сообщает WWF. С тех пор защитники природы активно работают над сохранением этого вида, чтобы дать черноногим хорькам шанс на выживание.

Наука и Хайтек
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