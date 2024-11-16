Клонированный хорек впервые дал потомство, это поможет спасти вымирающий вид

Хорек по имени Антония стал первым клонированным животным исчезающего вида, которое успешно дало потомство в США.

Черноногий хорек Антония в июне родила трех детенышей после спаривания с трехлетним самцом черноногого хорька в Национальном зоопарке Смитсоновского института. Это первый случай, когда клонированный вид, находящийся под угрозой исчезновения в США, дал потомство, такое событие – важный шаг в использовании клонирования для повышения генетического разнообразия в усилиях по сохранению видов.

Антония родилась в мае 2023 года в Институте биологии и охраны природы. Она была клонирована из образцов тканей, собранных в 1988 году у черноногого хорька по имени Уилла, чьи генетические материалы были сохранены в замороженном виде в зоопарке в Сан-Диего.

По информации Всемирного фонда дикой природы, в природе осталось всего около 370 черноногих хорьков. Хотя раньше этот вид считался вымершим, он был снова обнаружен в Вайоминге в 1981 году, сообщает WWF. С тех пор защитники природы активно работают над сохранением этого вида, чтобы дать черноногим хорькам шанс на выживание.