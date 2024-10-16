Ученые доказали, что прогулки с остановками требуют больше энергии, чем непрерывная ходьба

Исследователи выяснили, что организм человека тратит больше энергии при прогулке с остановками, чем при непрерывной ходьбе. Такой способ позволяет сжечь больше калорий, а значит быстрее достигнуть желаемых результатов при поддержании фигуры и здоровья.

В исследовании участвовали добровольцы, которые проходили дистанции с остановками и без них. Во время эксперимента измерялись потребности участников в кислороде и энергии. Тесты показали, что ходьба и подъем по лестнице с перерывами требуют больше кислорода на 20-60%, что является показателем расхода энергии.

"Когда мы ходим короткими отрезками, мы тратим больше энергии и потребляем больше кислорода, чтобы преодолеть то же расстояние", – сказал Франческо Лучано, исследователь из Миланского университета и соавтор исследования. Лучано также добавил, что потребление энергии во время ходьбы можно сравнить с автомобилем, который потребляет гораздо больше топлива на первых нескольких километрах, чем в дальнейшем.

Исследование позволяет укрепить знания о пользе коротких прогулок и хождения по лестнице, особенно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Также эта работа поможет разработать программы реабилитации и рекомендации по физическим упражнениям для людей с ограниченной подвижностью, например, для людей с ожирением и тех, кто перенес инсульт.