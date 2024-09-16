Израильский стартап запустил первую в мире систему, добывающую воду из воздуха

Стартап H2OLL запустил комплексную систему производства качественной воды из воздуха, которая была установлена в Негеве в рамках проекта Wadi Attir, основная цель которого – развитие устойчивого земледелия. Система будет частично обеспечивать нужды бедуинской общины.

Система блокирует химические и биологические загрязнители, что позволяет круглогодично извлекать воду из воздуха даже в засушливых и пустынных районах. На данный момент разработка способна производить около 1000 литров воды в сутки. Технология отличается низким потреблением энергии, что является важным фактором для подобных инноваций.

Стартап H2OLL начинался как проект двух профессоров Техниона в Хайфе – Эрана Фридлера и Давида Бродая. Позже к ним присоединился доктор Халид Гомед, пишет сайт nocamels.com.

Команда H2OLL также запустила краудфандинговую кампанию и уже собрала более четырех миллионов шекелей. Проект ищет финансирование, чтобы выйти на международный рынок, обеспечить использование технологии с помощью солнечной энергии и разработать систему, которая будет производить около 10 тысяч литров воды в день.