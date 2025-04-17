Объявлен конкурс для квантовых компьютеров по взлому кода Bitcoin

Компания Project Eleven, специализирующаяся на квантовых исследованиях, объявила международный конкурс по взлому шифровки ключа криптовалюты Bitcoin.

Приз в размере стоимости одного Bitcoin будет вручен 5 апреля 2026 года команде, которой удастся расшифровать наиболее длинный кусок ключа.

Цель конкурса – проверить, насколько близка угроза квантовых компьютеров для рынка криптовалюты, и начать поиск решений, способных устранить эту угрозу в долгосрочной перспективе.