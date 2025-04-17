Мужчины влюбляются раньше, чем женщины. Новое исследование

Ученые Австралийского национального университета изучили различия между мужчинами и женщинами в переживании романтической любви. По их словам, это первое убедительное свидетельство того, что пол влияет на определенные аспекты любовных чувств.

В исследовании участвовали 808 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, находящихся в отношениях продолжительностью до двух лет. Исследователи сравнивали мужчин и женщин по следующим показателям: сколько раз они влюблялись, как быстро возникали чувства, насколько сильной была любовь, степень одержимости партнером, уровень приверженности отношениям.

Результаты показали, что после знакомства в среднем мужчины влюбляются примерно на месяц раньше женщин, тогда как женщины испытывают более интенсивные романтические чувства и чаще думают о своих партнерах, чем мужчины.

Общие выводы исследования показывают, что различия между мужчинами и женщинами в переживании романтической любви обусловлены не только биологическим полом, но и эволюционными факторами, с которыми сталкивались наши предки. Например, "более быстрая" влюбленность мужчин может объясняться тем, что им чаще приходилось доказывать серьезность намерений, чтобы завоевать партнершу. Также оказалось, что более 39% участников обоих полов влюблялись уже после начала романтических отношений.