Вороны показали способности к геометрии, которые раньше демонстрировали только люди

Способность распознавать геометрическую структуру до сих пор наблюдалась только у человека. Но новое исследование показало, что такой способностью обладают еще и черные вороны.

Работа ученых Тюбингенского университета опубликована в журнале Science Advances.

Геометрическая интуиция отражает способность мозга распознавать структуру. Исследования, ранее проведенное с бабуинами, нашими близкими эволюционными родственниками, показали, что они не умеют распознавать форму фигуры. Но черные вороны (Corvus corone), представители семейства врановых показали, что они обладают геометрической интуицией.

"Утверждения о том, что только люди могут обнаруживать геометрическую регулярность, теперь опровергнуты, – говорит Андреас Нидер, ведущий автор исследования. – Потому что у нас есть черная ворона".

Нидер и его команда работали с двумя самцами черных ворон, которым более десяти лет и они обучены взаимодействовать с сенсорным экраном. Воронам был представлен набор из шести фигур. Пять фигур были похожи, а одна – нет. Воронам предложили выбрать лишнюю.

Сначала птицам предложили сравнительно простое испытание: сделать выбор между пятью звездами и полумесяцем. Вороны быстро поняли, что, если клюнуть полумесяц, они получат награду – вкусных мучных червей.

Задание усложнили. Все новые фигуры были четырехугольниками. Пять из них были близки к квадратам (но не были точными квадратами), а один был искажен сильнее и больше напоминал трапецию.

При первой же попытке вороны выступили поразительно хорошо. Ворона 1 правильно выбрала аномалию в 50% случаев, а ворона 2 справилась с 60%. Поскольку было шесть вариантов, случайный выбор привел бы к успеху всего в 16,7%.

Ученые случайным образом поворачивали и масштабировали фигуры. Неправильная форма (трапеция) меняла положение в каждом испытании. Тем не менее, обе вороны сохраняли впечатляющую точность. Она оставалась значительно выше случайного выбора на протяжении 60 начальных тестов.

Когда опыты повторялись многократно, результаты улучшались, но незначительно. Свое умение распознавать лишнюю фигуру вороны демонстрировали с самого начала.

Как считают ученые, исследование показало, что геометрическая интуиция не возникла исключительно в человеческой цивилизации. Корни этой способности уходят глубже – в биологические основы восприятия.