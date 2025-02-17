Табачный дым влияет на ДНК, но восстановление возможно

Табачный дым вызывает рак, повреждая ДНК. Ученые Еврейского Университета Иерусалима построили карту таких повреждений и описали механизм воздействия табачного дыма на ДНК.

Когда табачный дым повреждает ДНК, она способна восстанавливаться. В частности, области ДНК, которые более открыты и активны, более подвержены повреждениям, но они же лучше восстанавливаются, что помогает предотвратить вредные мутации. В областях, где восстановление менее эффективно, повреждение может привести к мутациям, которые способствуют развитию рака.

Работа опубликована в журнале Nucleic Acids Research.

Исследователи сосредоточились на бензо[а]пирене – вредном химическом веществе в табачном дыме. При переработке организмом это вещество преобразуется, и полученный в результате реакции химикат может связываться с ДНК, нарушать ее нормальную работу и приводить к повреждению клеток.

Используя передовые геномные инструменты, исследователи показали, что, те области ДНК, которые более открыты и активны, более подвержены повреждениям, но они и лучше восстанавливаются. Важную роль играют транскрипционные факторы, то есть белки, которые регулируют активность генов: в одних случаях они защищают ДНК от повреждений, а в других – делают ее более уязвимой.

Эффективное восстановление имеет ключевое значение: области ДНК, которые лучше восстанавливаются, как правило, накапливают меньше мутаций, даже если изначально они сильнее пострадали.

Исследование подчеркивает, что способность организма исправлять повреждения ДНК важнее, чем объем повреждений, когда дело доходит до определения того, будут ли формироваться мутации. Эти результаты дают новое понимание того, как возникают мутации, связанные с курением, и могут помочь в разработке будущих стратегий профилактики и лечения рака.