Медицина без лекарств: израильский прорыв в наномедицине раковых опухолей

Ученые из Хайфского Техниона разработали технологию лечения рака наночастицами без лекарственных препаратов и показали на моделях эффективность метода в борьбе с опасными опухолями.

Ученые создали технологию борьбы с онкологическими заболеваниями, которая меняет привычные представления о терапии. Разработанные исследователями наночастицы под названием MPsomes не содержат лекарственных молекул, химиотерапии или антител. Вместо атаки на сам рак, наночастицы воздействуют на микроокружение опухоли. Наночастицы успешно остановили рост метастатического рака груди без использования медикаментов. Работа опубликована в журнале ACS Nano.

Агрессивные опухоли умеют "обманывать" иммунную систему: раковые клетки маскируются и заставляют защитные клетки организма – макрофаги – не атаковать их, а защищать и помогать росту. Наночастицы MPsomes работают, как приманка для макрофагов. Они перестраивают иммунный ответ так, что организм снова начинает бороться с болезнью.

Эксперименты на доклинических моделях показали, что частицы накапливаются вокруг новообразований и тормозят развитие опухоли так же эффективно, как и современные методы иммунотерапии. При этом у подопытных животных не обнаружили никаких признаков токсичности.

Дополнительным плюсом технологии стала высокая скорость производства и безопасность используемых материалов, уже одобренных регуляторами. Ученые считают, новый подход поможет создать совершенно новое поколение безопасных платформ лечения рака.

"Хотя мы сосредоточились на конкретном типе рака, это парадигмальный прорыв, который может привести к разработке новых терапевтических платформ, более эффективных и безопасных. Я искренне надеюсь, что мы найдем путь для внедрения этого изобретения в клинику", – отметил руководитель исследования доктор Асаф Зингер.