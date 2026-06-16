Древние люди намеренно использовали огонь почти 1,8 миллиона лет назад

Ученые Еврейского университета Иерусалима вместе с коллегами обнаружили в пещере Вондерверк в Южной Африке следы использования огня, датированные от 1,07 до 1,79 миллиона лет назад.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, сдвигает временные рамки одного из самых ранних свидетельств обращения предков человека с огнем. Теперь след древнейшего регулярного использования огня сдвинулся почти 800 тысяч лет в прошлое.

В рамках работы ученые применили новый метод, основанный на люминесцентных свойствах обожженной кости. При освещении определенной длиной волны кости, подвергшиеся сильному нагреву, излучают характерное свечение. Эту портативную технологию протестировали на сотнях крошечных окаменелых костей грызунов из погадок сов, живших когда-то под сводами пещеры Вондерверк.

Следы горения нашли в археологическом слое, содержащем орудия ашельской культуры, создателями которых, скорее всего, были Homo erectus. Обугленные останки находились примерно в 30 метрах от входа в пещеру, куда не могли добраться природные лесные пожары.

Полученные данные не означают, что древние люди умели добывать огонь самостоятельно. Вероятнее всего, они переносили в пещеру огонь от естественных источников, например, от пожаров в саванне, вызванных молниями, а затем поддерживали пламя. Исследователи предполагают, что в качестве топлива могли использоваться совиные погадки, из-за чего и обгорели находившиеся в них мелкие кости.

Намеренное многолетнее сохранение огня в замкнутом пространстве пещеры является огромным эволюционным достижением для такого древнего периода развития человечества.

"Эти открытия показывают, что древние люди не были просто пассивными наблюдателями природных пожаров, – объясняет соавтор работы доктор Лиора Кольска Хорвиц из Еврейского университета. – Они активно взаимодействовали с огнем и применяли его в свой повседневной жизни".