Чувство страха в реальной жизни передается через контекст, а не через мимику

Психологи Еврейского университета Иерусалима показали, что выражения лица недостаточно, чтобы передать чувство страха. Страх в основном распознается по окружающему контексту и положению тела.

До сих пор психологи полагали, что переживание страха можно "прочитать" по лицу, то есть анализа мимики чаще всего достаточно, чтобы сказать: да, этому человеку страшно. И в некоторых случаях, это, кажется, именно так и есть, например, на картине Эдварда Мунка "Крик". Мы можем достаточно уверенно сказать, что человеку, изображенному на картине, действительно страшно. Но по каким признакам мы понимаем, что ему страшно? Может быть, это не столько выражение лица, сколько охватившие лицо руки?

Анализируя реальные реакции страха на видео, исследователи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что выражение лица само по себе не может надежно сигнализировать о страхе, тогда как ситуативный контекст, такой как окружающая среда и поза, четко и точно сигнализируют о страхе. Работа опубликована в журнале PNAS.

Профессор Хилель Авиэзер и его команда анализировали реальные реакции, запечатленные на видео во время ситуаций, вызывающих естественный страх, таких как прыжки с высоты, физические нападения и воздействие триггеров фобии.

Исследование включало 12 экспериментов, в которых участвовали 4180 добровольцев. Ученые изучали, как люди воспринимают страх в реальных, а в не постановочных ситуациях. Участникам эксперимента показывали разные версии видеоклипов: только лица, контекст без лиц и полные видео, объединяющие лицо и контекст.

Результаты выявили резкий контраст между общепринятыми предположениями и реальными наблюдениями. Оказалось, что по одному выражению лица не удается достоверно увидеть страх. Напротив, контекст (в том числе поза), но без лица, и контекст с лицом дают четкое и надежное распознаванию страха.

"Наше исследование показывает, что, несмотря на широко распространенное мнение о том, что страх выражается через характерную мимику, реальные реакции страха показывают другое, – говорит профессор Авиэзер. – Выражения лица сами по себе несут минимальную ценность для распознавания страха, в то время как ситуационный контекст играет решающую роль".

Фактически, результат исследования говорит, что на картине Мунка охватившие лицо руки и тревожный пейзаж для передачи страха важнее, чем, например, широко открытый рот.

Результаты работы имеют важное значение для психологии, нейробиологии и искусственного интеллекта. Работа показывает, что современные модели распознавания эмоций, включая системы на основе ИИ, должны анализировать контекст, а не полагаться исключительно на выражение лица.