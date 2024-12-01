Новое устройство может считывать эмоции человека с помощью электрической активности кожи

Изменения проводимости кожи с течением времени используются для определения эмоций человека.

Группа ученых из Токийского столичного университета использовала проводимость кожи, как ключ к пониманию человеческих эмоций. Исследователи применили эту методику для детального анализа эмоциональных реакций на разные воздействия. Они могли определить, испытывает ли человек стресс, возбуждение, радость или страх.

В рамках эксперимента участников попросили надеть кожаные датчики и посмотреть видеоролики с пугающими сценами из фильмов ужасов, эмоциональные эпизоды о семейных отношениях и комедийные выступления. Каждая сцена была тщательно подобрана, чтобы вызывать конкретные эмоциональные реакции в определенные моменты. Датчики измеряли проводимость кожи – физиологический показатель, изменяемый в зависимости от уровня потоотделения, который коррелируется с активностью нервной системы, связанной с эмоциями.

Анализ выявил, что реакция на страх оказалась самой продолжительной, что может быть связано с эволюционным преимуществом длительного восприятия угрозы. Сравнивая реакции на юмористические эпизоды и сцены с супружескими парами, исследователи заметили, что на семейные темы реакция была более медленной. Вероятно, это связано с тем, что такие сцены вызывали смешанные эмоции – одновременно грусть и радость, которые могли частично подавлять друг друга, замедляя эмоциональный отклик.

Команда ученых убеждена, что их эксперимент приближает к более точному пониманию взаимодействия эмоций и физиологии. Исследование также может быть полезным в разработке технологий, связанных с медицинскими приложениями, помогающими диагностировать или контролировать психологические расстройства, и биометрическими системами мониторинга.