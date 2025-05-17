Люди с аутизмом могут общаться так же эффективно, как и нейротипичные люди

Исследование Эдинбургского Университета показывает, что социальные трудности, с которыми сталкиваются люди с аутизмом, в основном возникают из-за различий в стилях общения между аутичными и нейротипичными людьми, а не из-за отсутствия у первых социальных навыков.

В работе оценивалась эффективность передачи информации между 311 участниками – как с аутизмом, так и без него. Участников разделили на три типа групп: только аутичные, только неаутичные и смешанные. Задача заключалась в следующем: первый человек в группе слушал рассказ от исследователя, затем пересказывал его следующему участнику, и так далее. Каждый должен был запомнить и передать историю, а последний в цепочке озвучивал ее вслух.

Исследователи измеряли, сколько информации сохранялось на каждом этапе, чтобы оценить, насколько хорошо участники делились содержанием истории. Результаты показали, что эффективность передачи информации была одинаковой во всех группах – различий между аутичными, неаутичными и смешанными командами не обнаружено. После завершения задания участники оценивали, насколько им понравилось общение с другими, основываясь на том, показалось ли оно дружелюбным, легким или, наоборот, неловким.

Исследование показало, что неаутичные участники чаще предпочитали взаимодействовать с другими нейротипичными людьми, тогда как аутичные участники чувствовали себя более комфортно, общаясь и обучаясь у других аутичных людей. По мнению экспертов, это связано с различиями в стилях коммуникации между этими группами. Результаты подтверждают выводы предыдущего, более масштабного исследования, проведенного той же командой. Ученые подчеркивают, что эти данные помогают рассматривать аутичные формы общения как особенности, а не как недостатки.