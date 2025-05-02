Нигерийский аутист установил мировой рекорд, создав самое большое в мире художественное полотно

Произведение искусства, завершенное в 2024 году, было официально представлено ​​в Абудже, столице Нигерии, и признано организаторами Книги рекордов Гиннесса во Всемирный день принятия аутизма в апреле.

Картина Каньеячукву Тагбо-Океке, площадь которой составляет 12304 квадратных метра, изображает символ аутизма – разноцветную ленту, окруженную эмодзи. Создание работы было направлено ​​на привлечение внимания к расстройствам аутистического характера и трудностям, с которыми сталкиваются люди с аутизмом в Нигерии, где по-прежнему сохраняется сильная стигматизация.

Тагбо-Океке родился в Канаде, но позже переехал в Нигерию, где, как отмечает его семья, ему пришлось пройти через множество трудностей. Его отец в интервью Associated Press рассказал, что на этом пути часто возникали чувства страха, замешательства и грусти. В Нигерии люди с аутизмом сталкиваются с социальной стигмой и нехваткой специализированной помощи, но родные Каньеячукву сделали всё возможное, чтобы поддержать его.

Стремление Каньеячукву установить мировой рекорд, сопровождаемое кампанией "Невозможное – это миф", вызвало волну поддержки по всей стране – особенно благодаря тому, что он сделал это в столь юном возрасте.