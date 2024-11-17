Израильские ученые пометили супербактерии, чтобы их смогла распознать и уничтожить иммунная система

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме разработали новый подход к борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Ученые создали "метки", которые помогают иммунной системе уничтожать патогены.

Работа опубликована в журнале Bioconjugate Chemistry.

Патогенные микроорганизмы часто избегают атаки иммунной системы, изменяя свою структуру или вырабатывая ферменты, которые препятствуют иммунному ответу. Это приводит к тяжелым инфекциям. Решая эту проблему, исследователи разработали химерный агент: слияние двух разных молекул, которое сочетает пептидную бактериальную связку с иммунной белковой меткой. Этот химерный агент маркирует патоген, сигнализируя иммунной системе о необходимости его уничтожения.

В центре этой инновационной разработки – бактериальный пептид-связыватель, соединенный с белком C3b, активирующим распознавание бактерии иммунной системы. Исследователи продемонстрировали, что эта химерная метка может эффективно связываться к необнаруживаемой иммунной системой кишечной палочкой. Метод позволил иммунным клеткам провести нацеленную атаку и на 90% сократить количество бактериальных клеток.

Новый метод универсален для привлечения иммунной системы к борьбе с рядом патогенов. Ученые пишут, что пометить можно не только бактерии, но и другие микроорганизмы, например, грибки. Повышая распознаваемость устойчивых патогенов, эта стратегия открывает путь к созданию новых, избирательных антимикробных агентов, которые постепенно могут изменить способы борьбы с бактериальными инфекциями и устойчивыми к антибиотикам супербактериями.