Израильский стартап представил робота, способного собирать фрукты с деревьев

Израильская компания Nanovel представила робота на базе искусственного интеллекта (ИИ), который может самостоятельно собирать цитрусовые с деревьев. Разработка предназначена для сбора фруктов среди густой листвы и включает в себя высокий уровень технологической сложности, что делает ее первой системой такого рода, отмечает сайт Nocamels.

Робот оснащен специальными телескопическими рычагами, использующими периферийные вычисления и систему распознавания образов на основе ИИ, которые помогают идентифицировать и оценивать фрукты с точностью, соответствующей стандартам качества. У каждого рычага есть вакуумный захват для удержания фруктов и резаки для обрезки стеблей без их повреждения.

Пока робот может собирать только апельсины, но в будущем стартап расширит его деятельность и на другие цитрусовые. В более долгосрочные планы входит сбор авокадо, манго, персиков и других фруктов.

"Наша цель – внедрить решение Nanovel на основных мировых рынках цитрусовых, особенно в США и странах Южной Европы, таких как Испания и Италия. Мы стремимся установить новый стандарт для сбора урожая на рынке свежих фруктов, гарантируя высокое качество и экономическую целесообразность для производителей", – рассказал сайту Nocamels основатель и генеральный директор Nanovel Ицхак Мазор.