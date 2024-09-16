50 тысяч лет одиночества привели к вымиранию неандертальцев

Ученые Тулузского университета прочитали ДНК одного из последних неандертальцев, умершего 42 тысячи лет назад. Как показал анализ, род этого неандертальца прожил почти 50 тысяч лет, не скрещиваясь с другими неандертальцами.

Неандертальца назвали Торин в честь гнома из романа Дж. Р. Р. Толкиена "Хоббит". Его останки были обнаружены в 2015 году у входа в скальное убежище Гротт Мандрин в долине реки Рона на юге Франции. Теперь ДНК удалось прочитать.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell Genomics, группа ученых под руководством Людовика Слимака из Тулузского университета (Франция) подробно описала свое открытие.

Слимак нашел останки Торина еще два десятилетия назад. Он предположил, что неандертальцы в долине Роны отличались от неандертальцев в соседних регионах. Ученый основывал свои предположения на анализе каменных орудий, которые были найдены в Гротт Мандрин. Слимак показал, что Торин и его сородичи не использовали новые методы изготовления орудий, которые были распространены у других неандертальцев.

"Оказывается, то, что я предположил 20 лет назад, было верно, – говорит Слимак. – Популяция Торина провела 50 тысячелетий, не обменявшись ни одним геном с классическими популяциями неандертальцев".

Слимак и его коллеги использовали часть корня одного из коренных зубов Торина, чтобы определить его принадлежность к мужскому полу и прочитать его геном. По сравнению с ранее опубликованными геномами поздних европейских неандертальцев ДНК Торина отличается высокой генетической гомозиготностью – одинаковыми вариантами генов, указывающими на недавний инбридинг.

"Наши результаты свидетельствуют о небольшом размере группы и долгосрочной генетической изоляции популяции Торина от других популяций поздних неандертальцев", – пишут исследователи.

Используя различные методы, включая радиоуглеродное датирование и оценку геологических слоев в пещере, ученые установили, что Торин умер, скорее всего, 42 тысячи лет и, следовательно, он относится к самым последним неандертальцам.

Ученые подчеркивают важность открытия. "Необходимо заново продумать, все что мы знаем о величайшем вымирании с истории Homo и о нашем понимании этого процесса, который привел к тому, что Homo sapiens останется единственным выжившим представителем Homo, – сказал Слимак. – Мы просто не можем себе представить популяции, жившие в течение 50 тысячелетий в изоляции, в то время как они находятся всего в двух неделях ходьбы друг от друга".

Хотя принято считать, что люди ответственны за вымирание неандертальцев, генетическая и культурная изоляция, наблюдаемая в скальном убежище Гротт Мандрин, "поднимает новые вопросы для изучения их социальной и этологической организации, которая могла сыграть важную роль в их последующем вымирании", заключили исследователи.