Израильский стартап Rider Dome разрабатывает системы безопасности для мотоциклистов
Мотоциклисты более уязвимы на дороге, чем автомобилисты, но методов обеспечения безопасности для водителей двухколесного транспорта практически нет. Компания Rider Dome решила восполнить этот пробел.
В посевном раунде компания привлекла 2,3 миллиона долларов, сообщает ISRAEL21c.
Компания зарегистрирована в Сингапуре, но основная база разработки находится в Израиле. Основатель компании Йоав Эльгричи говорит: "У вас есть системы оповещения для автомобилей, которые снижают аварийность на 30 процентов. Но нет для мотоциклов, хотя они в 30 раз опаснее".
Система безопасности оRider Dome снована на широкоугольных камерах переднего и заднего вида. Полученную информацию анализирует ИИ-модель, которая оповещает водителя о состоянии на дороге в реальном времени. Блок оповещения водителя установлен на правой и левой ножках зеркал. Если мотоцикл принадлежит компании, то система сообщает о состоянии мотоцикла на дороге и оповещает диспетчера.
Звуковые сигналы и вспышки предупреждают о критических угрозах на дороге, таких как опасные обгоны и повороты, сообщают о вероятном столкновении, безопасной дистанции и о слепых зонах.
Правила движения мотоциклов в разных странах значительно отличаются, например, в Испании запрещено движение мотоцикла между автомобилями, а в других странах – разрешено. Поэтому для разных стран ИИ-модель обучается заново.
На сегодняшний день главными заказчиками систем Rider Dome являются компании с большим парком мотоциклов. Первым таким заказчиком стала почтовая служба Сингапура. В настоящее время Rider Dome используется компанией Coca-Cola в Индонезии, Кении и Мексике, муниципалитетом Барселоны, компанией IBM и британской компанией доставки Deliveroo. Стартап намерен расширять свой рынок.
Технология нацелена на растущее число мотоциклетных парков, включая доставку еды, посылок, почты, службы полиции и аварийные службы.
Компания считает, что системой можно оборудовать не только мотоциклы. "В наши долгосрочные планы также входят электровелосипеды и электроскутеры, которые постепенно перемещаются с тротуаров на дороги", – говорит Эльгричи.