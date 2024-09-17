Известный препарат от диабета замедляет старение обезьян

Ученые из Китайской академии наук показали, что недорогой препарат от диабета замедляет старение у самцов обезьян. Особенно успешно препарат сдерживает старение мозга. Клинические испытания на людях уже начались.

Работа опубликована в журнале Cell.

У пожилых обезьян, ежедневно получавших широко распространенный препарат метформин, возрастная деградация мозга происходила медленнее, чем у тех, кто не получал препарат. Более того, активность нейронов пожилых обезьян напоминала активность у обезьян примерно на шесть лет моложе (что эквивалентно примерно 18 человеческим годам).

Метформин уже более 60 лет используется для снижения уровня сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Уже давно известно, что этот препарат не только лечит диабет, но и помогает бороться с такими заболеваниями, как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Данные, полученные на червях, грызунах, плодовых мушках и людях, принимавших препарат для лечения диабета, говорят о том, что он может оказывать антивозрастное действие. Но его эффективность против старения, в том числе против старения мозга, на приматах систематически не проверялась.

Ученые из Китайской академии наук в Пекине испытали препарат на 18 пожилых обезьянах и на 18 молодых животных, которые стали контрольной группой. Каждый день обезьяны получали стандартную дозу метформина, которая используется для лечения диабета у людей. Животные принимали препарат в течение 40 месяцев, что эквивалентно примерно 13 годам для человека.

Препарат замедлил биологическое старение многих тканей, в том числе легких, почек, печени, кожи и лобной доли мозга. Ученые обнаружили, что препарат сдерживает хроническое воспаление, являющееся ключевым признаком старения.

Это означает, что метформин может "эффективно отмотать назад возраст органов у обезьян", – говорит соавтор работы Гуанхуэй Лю.

Несмотря на то, что эти результаты обнадеживают, потребуется еще много исследований, чтобы препарат был признан антивозрастным средством для людей. Лю и его коллеги уже начали исследование, в котором участвуют 120 человек. Исследование проходит в сотрудничестве с биофармацевтической компанией Merck, которая разработала и производит метформин.

Исследование позволяет предположить, что "хотя смерть неизбежна, старение, каким мы его знаем, не является таковым", говорит Нир Барзилай, геронтолог из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.