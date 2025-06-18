Израильские ученые выделили из кораллов молекулы, ослабляющие супербактерии

Ученые из Университета Бен-Гуриона нашли новый способ борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Ученые использовали молекулы, выделенные из кораллов Эйлатского залива. Работа опубликована в журнале BMC Biology.

Большинство инфекционных заболеваний, таких как ангина, туберкулез и гнойные воспаления, вызываются скоплениями патогенных бактерий. Эти бактерии формируют биопленки – плотные защитные слои, которые затрудняют действие антибиотиков и иммунной системы.

Ученые исследовали более 120 видов бактерий, обитающих на кораллах Эйлатского залива. В результате были выделены уникальные молекулы из группы бисиндолов. Эти молекулы изменяют свойства патогенных бактерий и препятствуют формированию биопленок. Эти молекулы не убивают бактерии, но снижают их способность вызывать заболевания и делают их уязвимыми для низких доз антибиотиков.

Соавтор работы профессор Ариэль Кушмаро говорит: "Вместо того чтобы уничтожать бактерии, мы нашли способ сделать их менее опасными и более уязвимыми для антибиотиков. Это может стать переломным моментом в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам".

Особое внимание ученые уделяли двум опасным бактериям – Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii, которые часто вызывают тяжелые хронические инфекции, особенно в больницах. В лабораторных условиях было показано, что применение молекул повышает эффективность антибиотиков, облегчая проникновение лекарства сквозь биопленку.

Главное, чего удалось добиться ученым, это – ослабление патогенных свойств бактерий и возможность борьбы с ними с помощью низких доз антибиотиков. Такой подход снижает риск развития устойчивости к антибиотикам и не наносит вреда полезной микрофлоре человека. Это дает возможность для создания новых препаратов, способных бороться с инфекциями без ущерба для здоровья.

Ученые считают, что кораллы являются перспективным источником молекул для медицины будущего, а изучение их микробиома дает шанс на прорыв в борьбе с устойчивыми с антибиотикам супербактериями.