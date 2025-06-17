Личность человека можно точно установить по его дыханию

Ученые из Института Вейцмана показали, что у каждого человека существует уникальный "отпечаток дыхания", который можно использовать для идентификации с точностью 96,8%.

Работа опубликована в журнале Current Biology.

Команда разработала легкое носимое устройство для непрерывного 24-часового мониторинга носового дыхания с помощью мягких трубок под ноздрями.

В эксперименте участвовали 100 здоровых молодых людей, которые вели обычный образ жизни во время сбора данных. Анализ показал, что дыхательные паттерны (продолжительность вдохов, паузы между вдохами) у каждого участника отчетливо индивидуальны. Высокая точность идентификации сохранялась в ходе многочисленных повторных тестов, проводившихся в течение двух лет, и не уступала точности технологий распознавания голоса.

Особое внимание ученые уделили не только идентификации, но и связи дыхательных паттернов с физическим и психическим состоянием испытуемых. Было обнаружено, что уникальные дыхательные "отпечатки" коррелируют с индексом массы тела, режимом сна и бодрствования, и особенно с уровнями тревожности и депрессии. Например, у людей с более выраженной тревожностью во сне отмечались более короткие вдохи и большая вариабельность пауз между ними. При этом ни один из участников не имел клинически выраженных психических или поведенческих расстройств. Ученые считают, что длительный мониторинг дыхания может служить "окном" в физическое и эмоциональное состояние человека.

Ученые отмечают, что привычно считать: тревога или депрессия меняют дыхание, но возможно, все наоборот - именно особенности дыхания влияют на психоэмоциональное состояние. Если это подтвердится, появится возможность корректировать дыхательные паттерны для улучшения психического здоровья. Но устройство пока не учитывает ротовое дыхание, и команда работает над более удобной и незаметной версией для повседневного применения.