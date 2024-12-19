Луна может быть на 100 миллионов лет старше, чем считалось ранее

Новое исследование ставит под сомнение теорию, согласно которой Луна образовалась около 4,35 миллиардов лет назад в результате столкновения Земли с объектом размером с Марс.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает, что Луна возникла раньше, примерно 4,51 миллиарда лет назад, и затем пережила значительное событие "переплавки" – это происходило в тот период, когда, по мнению других ученых, она только начала формироваться.

По словам авторов исследования, "таяние Луны" произошло в тот период, когда она отдалялась от Земли. Постоянные гравитационные воздействия планеты вызвали деформацию спутника, в результате чего он перегрелся. По мнению ученых, этот процесс изменил поверхность Луны, скрыв ее истинный возраст.

Исследователи разработали упрощенную модель кондуктивной тепловой эволюции, чтобы изучить влияние множества интрузий и проследить, как они "сбрасывают" возраст, зафиксированный в горных породах и цирконах. Ученые из Калифорнийского Университета утверждают, что экстремальное нагревание, скорее всего, снова расплавило поверхность Луны, фактически "сбросив" все следы времени в лунных породах. Именно поэтому анализ пород точно не может сказать, когда возникла Луна, но он может сообщить о более позднем событии, когда спутник подвергся сильному нагреву.

В научном сообществе уже десятилетиями ведутся споры о точном возрасте Луны. Результаты нового исследования усиливают мнение о том, что история спутника Земли может быть длиннее, чем считалось ранее.

Хотя разница между 4,35 миллиардами лет и 4,51 миллиардами лет может показаться незначительной на фоне масштабов времени во Вселенной, изучение событий ранних дней Солнечной системы имеет решающее значение для понимания процесса формирования планет.