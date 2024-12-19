Соцсети могут помочь бывшим ультраортодоксальным евреям адаптироваться к новой жизни

Новое исследование Университета Бен-Гуриона рассматривает, как бывшие ультраортодоксы используют социальные сети для того, чтобы приспособиться к своему новому образу жизни.

Исследователь в области коммуникаций Йосси Дэвид из Университета Бен-Гуриона в Негеве и его коллеги впервые изучили, как бывшие ультраортодоксальные евреи используют социальные сети для преодоления трудностей. Летом 2022 года исследователи опросили 1146 бывших ультраортодоксов, чтобы понять, как социальные сети помогают в борьбе со стрессом. В опросе принимали участие люди в возрасте от 18 до 76 лет. Большинство проживало в Израиле, хотя среди респондентов были также жители США и других стран. В среднем, участники прекратили считать себя ультраортодоксами за 8 лет до опроса, хотя кто-то оставил общину всего год назад, а кто-то 52 года назад.

Результаты исследования были опубликованы недавно в журнале New Media & Society.

Участники указали, сколько часов в день они тратят на использование различных социальных сетей: TikTok, YouTube или других видеоплатформ; Facebook, Instagram, Twitter, а также на текстовые сообщения, WhatsApp и другие мессенджеры. Исследователи обнаружили, что время, проведенное в соцсетях, не было связано с уровнем благополучия, в то время как способы преодоления трудностей через социальные сети – особенно негативные стратегии, например, избегание и эскапизм – имели отрицательное влияние на благополучие.

Люди, покинувшие ультраортодоксальное общество, в основном использовали социальные сети для преодоления трудностей с помощью эскапистских методов. Результаты показали, что чем больше человек использовал эскапистские и избегающие способы преодоления трудностей через социальные сети, тем хуже было его психическое здоровье и уровень устойчивости.

Исследователи убеждены, что результаты подчеркивают необходимость улучшения образования по безопасному и здоровому использованию новых медиа-технологий, в том числе социальных сетей, особенно для уязвимых групп, переживающих значительные жизненные изменения и впервые сталкивающихся с использованием соцсетей.