Три миллиона лет назад наши предки были вегетарианцами

Согласно новому исследованию, наши предки, такие как австралопитеки, которые жили около 3,5 миллионов лет назад в Южной Африке, потребляли очень мало мяса или не ели его вовсе.

Группа исследователей из Института химии Макса Планка в Германии и Университета Витватерсранда в Южной Африке проанализировала изотопы азота в зубной эмали австралопитеков (A. africanus) и выяснили, что ранние гоминины преимущественно придерживались растительной диеты, с почти полным отсутствием мяса. Материалы для анализа зубной эмали австралопитеков были найдены в пещере Стеркфонтейн недалеко от Йоханнесбурга в Южной Африке, в районе, известном своей богатой коллекцией ископаемых останков ранних гомининов.

Исследователи взяли образцы из зубов 43 ископаемых млекопитающих возрастом около 3,5 миллионов лет и сопоставили изотопные данные австралопитеков с образцами зубов животных, которые жили рядом с ними, включая обезьян, антилоп, а также крупных хищников, таких как гиены, шакалы и большие кошки. В зубной эмали сохраняются микроскопические частицы азотсодержащих органических материалов, которые помогают раскрыть тайны древних диет, поскольку соотношение двух форм азота связано с количеством мяса, потребляемого животным при жизни.

Сравнив соотношения азота в эмали, ученые пришли к выводу, что у ранних людей был разнообразный рацион, но не обильный мясом млекопитающих. Эти результаты могут помочь в понимании того, как потребление мяса повлияло на развитие других человеческих характеристик. Например, такие адаптации у австралопитеков, как более короткие морды, двуногость и способность выживать в саваннах, могли предшествовать переходу к мясной диете, стимулирующей развитие мозга.