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Наука и Хайтек

Вес предметов и вес собственного тела мы воспринимаем по-разному

Исследования
Психология
время публикации: 19 января 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 18:31
Вес предметов и вес собственного тела мы воспринимаем по-разному
AP Photo/Patrick Sison

Ученые обнаружили, что части тела не поддаются иллюзии размера и веса, как это происходит с объектами, это открытие поможет лучше понять искажения восприятия собственного тела.

Явление, известное, как иллюзия размера-веса, показывает, что воспринимаемый размер влияет на восприятие веса. Например, при одинаковой массе маленький объект будет казаться тяжелее большого. Группа исследователей из Университета Биркбека в Лондоне решила проверить, как человек воспринимает размер и вес частей собственного тела, например, руки, и сравнили это с восприятием объектов.

Ученые изменяли визуальный размер руки с помощью иллюзии, использующей зеркала, увеличивающие или уменьшающие изображение. Затем они измерили восприятие веса руки с помощью психофизического теста, в котором участники сравнивали, кажется ли вес, подвешенный на их запястье, тяжелее или легче веса их руки. Результаты показали, что участники чаще недооценивали вес своей руки, когда она выглядела меньше, и наоборот, более точно оценивали ее вес, когда она казалась больше.

Исследователи пришли к выводу, что иллюзия размера-веса, которая действует при восприятии объектов, не работает для частей тела. Увеличенная рука кажется тяжелее, а не легче, хотя ее масса остается прежней, и наоборот, маленькая рука воспринимается, как более легкая. Таким образом, результаты свидетельствуют о существовании двух разных механизмов восприятия веса – одного для частей тела и другого для объектов.

Ученые утверждают, что понимание того, как люди с расстройствами пищевого поведения воспринимают иллюзию размера и веса тела, может помочь глубже понять эти расстройства и их связь с искажением восприятия собственного тела.

Наука и Хайтек
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