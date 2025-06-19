Компания Wix заплатила $80 миллионов за умение разговаривать с ИИ

Израильская компания Wix, специализирующаяся на создании сайтов, купила стартап Base44 за $80 миллионов. Стартап создан полгода назад, но уже представил платформу для программирования с помощью ИИ.

Стартап Base44 основан Маором Шломо в прошлом году. Шломо вложил в него 30 тысяч шекелей собственных средств, и продукт уже стал прибыльным.

За столь короткое время Base44 собрал более 20 тысяч пользователей, среди которых крупные клиенты, такие как глобальная финтех-компания eToro и аналитическая компания SimilarWeb.

Главная особенность Base44 - полностью автоматизированная платформа для создания цифровых продуктов и приложений без кодирования, через диалог с искусственным интеллектом. Пользователь просто описывает, что хочет получить, а система сама генерирует все необходимые элементы: от интерфейса до базы данных. Все происходит внутри единой среды и не требует сторонних сервисов, что резко снижает сложность и порог входа для непрофессионалов.

Base44 предлагает решения "кодирования без кодирования". При таком подходе акцент делается не на визуальном программировании, а на интуитивном общении с ИИ. Это позволяет строить масштабируемые, готовые к эксплуатации приложения буквально за часы, а не за недели или месяцы.

Для Wix покупка Base44 - стратегический шаг: компания расширяет свои возможности в сфере ИИ и "кодировании без кодирования", чтобы дать своим пользователям инструменты для создания не только сайтов, но и полноценных цифровых сервисов, не прибегая к программированию.

Base44 сохранит независимость внутри Wix, чтобы не потерять темп развития и уникальную командную культуру. Шломо говорит: "Честно говоря, я не могу представить себе лучшего варианта. Wix - это, пожалуй, единственная компания, которая может помочь Base44 достичь необходимого масштаба и распространения, сохранив, если не ускорив, развитие наших продуктов. Наш рынок огромен. Он способен заменить целые категории программного обеспечения, позволив людям создавать программы, а не покупать их".