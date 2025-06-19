Стартап Coralogix стал новым израильским "единорогом"

Компания Coralogix, разработчик платформы наблюдения за IT-системами, завершила раунд привлечения инвестиций на сумму $115 миллионов. Ее оценка превысила миллиард долларов, что позволило компании войти в клуб "единорогов".

Компания Coralogix представила новый ИИ-инструмент Olly, который помогает сотрудникам разных уровней - от продакт-менеджеров до бизнес-руководителей - получать в реальном времени точные и практически применимые ответы на основе данных о состоянии IT-системы. По утверждению компании, Olly сокращает время поиска решения проблемы на 93% по сравнению с традиционными методами.

Главное отличие ИИ-инструмента в использовании потоковой архитектуры: данные анализируются в реальном времени, практически без задержек. Olly поддерживает диалог на естественном языке, быстро выявляет причины сбоев и предлагает конкретные шаги по их устранению. Это не просто инструмент для поиска ошибок, а интегратор всей IT-системы, который получает данные оперативно, знает состояние дел в деталях, понимает внутренние связи и способен все объяснить на естественном языке.

Такой подход полностью меняет рынок: теперь любой сотрудник может получить глубокое и полное представление о работе систем, не разбираясь в логах или коде. Olly объединяет данные, полученные от сотен приложений, анализирует не только технические, но и бизнес-показатели, и может оценить работу ИИ-моделей.

Платформа Coralogix обеспечивает организациям комплексную наблюдаемость за всеми системами - приложениями, сервисами, инфраструктурой и ИИ-моделями - в реальном времени. Цель платформы - заменить множество разрозненных систем наблюдения единым решением.

СЕО компании Ариэль Асраф отметил, что полученное финансирование позволит Coralogix продолжить разработку нового поколения инструментов мониторинга на базе искусственного интеллекта.