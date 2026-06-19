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Наука и Хайтек

Ученые разработали новый инструмент для визуализации "общения" клеток друг с другом

Исследования
время публикации: 19 июня 2026 г., 18:41 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 18:51
Ученые разработали новый инструмент для визуализации "общения" клеток друг с другом
Wikipedia.org. Фото: Kluk MJ, Chapuy B, Sinha P, Roy A, Cin PD, Neuberg DS, et al.

Подобно тому как люди обмениваются информацией при личном общении, по телефону или через сообщения, клетки организма также постоянно взаимодействуют друг с другом. Однако если человеческие разговоры можно отследить, то выяснить, какие именно клетки обмениваются сигналами и каким образом, долгое время было крайне сложно. Исследователи из Университета Мичигана представили новый метод анализа межклеточной коммуникации, основанный на пространственной транскриптомике – технологии, позволяющей определить, где именно в тканях активны те или иные гены. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

Команда использовала в качестве модели эмбриональное развитие мышей – период, когда клетки активно обмениваются сигналами, определяя свою дальнейшую специализацию и координируя формирование тканей и органов. Новый подход стал значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими методами, которые позволяли изучать взаимодействия лишь между группами клеток или фиксировали их в отдельные моменты времени. Разработанная система получила название CytoSignal. Она позволяет отслеживать сигнальные взаимодействия между клетками на протяжении времени и с высокой точностью определять механизмы передачи информации. Особое внимание уделяется лиганд-рецепторным взаимодействиям – процессу, при котором молекула-лиганд связывается с рецептором на поверхности клетки, подобно ключу, подходящему к замку.

Кроме того, технология способна различать два основных способа клеточной коммуникации: контактный, требующий непосредственного соприкосновения клеток, и дистанционный, при котором сигнальные белки распространяются между клетками через окружающую среду. Для проверки метода ученые исследовали ткани эмбрионов мышей. CytoSignal предсказал конкретные участки, где должны происходить взаимодействия между белками-лигандами и рецепторами. Затем исследователи использовали специальные антитела, позволяющие визуализировать реальные места связывания молекул, и подтвердили высокую точность своих прогнозов.

Авторы считают, что новый инструмент может значительно расширить возможности изучения заболеваний. С его помощью можно сравнивать здоровые и пораженные ткани, выявляя нарушения в сигнальных путях между клетками. Это особенно важно, поскольку многие современные лекарства воздействуют именно на клеточные рецепторы.

Наука и Хайтек
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