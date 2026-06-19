Ученые разработали простой анализ слюны, который выявляет скрытые признаки бессонницы

Ученые из Цюрихского университета нашли способ определять недосыпание по анализу слюны. Исследование показало, что даже один образец слюны может содержать молекулярные маркеры, указывающие на острую нехватку сна. Проблемы со сном сегодня затрагивают значительную часть населения. По данным швейцарского исследования здоровья, нарушения сна испытывает примерно каждый третий житель страны, причем чаще всего с ними сталкиваются женщины и молодые люди.

До сих пор ученые не располагали объективным биологическим методом, позволяющим напрямую измерять недостаток сна. Чтобы проверить возможность такой диагностики, исследователи провели эксперимент с участием 20 здоровых мужчин. Добровольцы поочередно проходили три режима: полностью бессонную ночь, несколько ночей с сокращенным до шести часов сном и стандартный режим с восьмичасовым отдыхом. После этого специалисты проанализировали образцы слюны с помощью высокоточной масс-спектрометрии и алгоритмов машинного обучения. В результате им удалось выявить характерные молекулярные изменения, связанные с острым недосыпанием.

Следующим этапом станет масштабное международное исследование, в ходе которого ученые проверят эффективность разработанного набора биомаркеров в реальных условиях. Особое внимание будет уделено влиянию сменной работы, алкоголя, лекарственных препаратов и других факторов, способных повлиять на результаты. В перспективе разработка может привести к созданию быстрого теста на усталость, который позволит объективно оценивать степень недосыпания прямо на месте. По мнению исследователей, такая технология поможет повысить безопасность на дорогах и снизить риски в профессиях, где от концентрации и внимательности зависят жизни людей.