Еноты связаны с появлением новых бактерий, вызывающих пищевые отравления

Новая бактерия Escherichia albertii стала причиной вспышек тяжелых пищевых отравлений, приводивших к госпитализациям людей после употребления загрязненной воды и продуктов, включая ингредиенты для салатов. Исследование, проведенное в Осакском столичном университете, проанализировало образцы из рек, от животных и генетические данные и выявило возможный путь передачи инфекции от инвазивных енотов (Procyon lotor) к человеку.

Это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку еноты широко распространены – они обитают в лесах, у рек, на фермах и даже в городских районах. В последние годы эти всеядные животные все чаще кормятся рядом с людьми, сельскохозяйственными животными и водоемами, что повышает риск загрязнения рек, ирригационных систем и кормов фекалиями. Из-за тесной связи енотов с водными источниками загрязнение воды давно рассматривается как возможный фактор вспышек инфекций у людей. Команда ученых провела масштабное исследование диких енотов и речной воды в префектуре Осака, где их численность особенно высока.

Результаты показали присутствие бактерии в 77% образцов воды и в шести из восьми исследованных речных систем. При этом отрицательные пробы были получены зимой и ранней весной – в период, когда число носителей среди енотов обычно снижается. Хотя в норме бактерии в реках накапливаются вниз по течению, исследователи также обнаружили E. albertii в верховьях рек и вблизи источников воды, включая удаленные от населенных пунктов и сельхозугодий территории. Это указывает на то, что заражение, вероятно, связано с дикой фауной, а не с человеческой деятельностью.

По словам исследователей, результаты в целом показывают широкое распространение E. albertii в водной среде, и значительная часть загрязнения тесно связана с дикими животными. Дополнительный анализ 122 диких енотов показал, что 56% из них являлись носителями этой бактерии. Полногеномное секвенирование выявило разнообразие штаммов, многие из которых совпадали с вариантами, найденными в пробах воды. Это свидетельствует о том, что патоген устойчиво циркулирует в экосистеме, а не возник в результате единичного случая заражения.

Дальнейшие исследования показали, что все выделенные штаммы содержали гены вирулентности, связанные с заболеваниями у человека, включая факторы, обнаруживаемые у пациентов с тяжелыми формами диареи. Некоторые из них были близки к штаммам, ранее выявленным у инфицированных людей. Особую опасность представляет возможность длительного сохранения бактерии в водоемах и популяциях диких животных, что повышает риск повторного заражения людей через пищу и воду и затрудняет отслеживание источников вспышек.